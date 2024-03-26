تأجيل محاكمة عاطل ووالده لاتهامهما بالشروع فى قتل شاب بالجيزة لجلسة 30 أبريل

كتب سليم على

قررت الدائره 23 جنايات الجيزة، بتأجيل محاكمة عاطل ووالده ميكانيكي، لاتهامهما بالشروع في قتل شاب بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين فى منطقة الجيزة، لجلسة 30 أبريل لحين ورود تقرير خاص المجنى عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدنى دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطى عبد الشافى.



وكشفت أمر الإحالة ، أن المتهمان "محمد عزت" 33 سنة، و"عزت .ع " 64 سنة ، ميكانيكى، شرعا فى قتل المجنى عليه "مهند السيد فتحى" عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، واعدا لهذا الغرض سلاحين ابيض "كذلك وقطعة حديدية" وما أن لاحظا المجنى عليه توجها نحوه ووجها ضربات متتالية بسلاحيهما استقرت فى أماكن متفرقة بجسده.