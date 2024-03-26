بيع وتجهيز وأكل.. سوق أسماك بورسعيد الحضارى يتجمل لاستقبال الزوار.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من داخل سوق الأسماك الحضارى في محافظة بورسعيد. وتنتشر الأسماك والبحريات بكافة أشكالها وألوانها، في المحلات الموجودة بسوق الأسماك الحضارى الجديد، فى نطاق حى العرب، والذى تم تصميمه بشكل وطراز مميز، بوجود مكان مخصص لمحلات بيع الجملة، وثانى لبيع القطاعى، ويتم تخصيص أماكن للتسوية، وتخصيص أماكن للمطاعم.

ويبدأ البائعون فى عرض الأسماك والبحريات، ظهر كل يوم بشكل جمالى على طاولات أمام كل محل لجذب الزبائن، وتنتشر أنواع عديدة بأحجامها المختلفة مثل: الشبار الأخضر "الجوابى"، والبوري، الكابوريا، الجمبرى، والدنيس. تتنوع الأسماك فى سوق بورسعيد الحضارى الذى يجذب آلاف الزوار يومياً من بورسعيد وخارجها من المحافظات الأخرى، حتى الأجانب يزورون سوق بورسعيد خلال جولاتهم بالمدينة.



ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذى يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالى 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإدارى على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه. يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وأحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



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