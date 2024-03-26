براءة 11 متهما باستعراض القوة وتهديد وترويع المواطنين فى الحوامدية

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الحوامدية، ببراة 11 متهما باستعراض القوة وتهديد وترويع المواطنين وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء فى منطقة الحوامدية بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين من الأول حتى السادس استغرضوا القوة والعنف وهددوا بالعنف ضد المجنى عليهم "محمود.ص" و"خالد. ح" و"احمد.ر" و"جمال.ر" والأهالى، بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن اشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية بهدف إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم والأهالى بالمنطقة.

واستعرض المتهمون من السابع حتى الحادى عشر القوة وهددا بالعنف ضد "عبدالله. ط" و"سيد م" و"محمود.م"بأن اشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية بهدف إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم والأهالي.