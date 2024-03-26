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اليوم.. نظر استئناف المتهمين بسرقة ميرهان حسين على حكم حبسهم

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:00 ص
اليوم.. نظر استئناف المتهمين بسرقة ميرهان حسين على حكم حبسهم سجن متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم ، اليوم الثلاثاء، استئناف المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين على حكم حبسهم.

كانت قد قضت محكمة جنح المقطم، في وقت سابق، بحبس سنة للمتهم الأول و6 أشهر للمتهم الثانى وإحالة الثالث للأحداث، فى اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الفنانة ميرهان حسين تتهم فيه مجموعة من العمال بسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، وكشفت التحريات أن 2 من عمال "السيراميك" استعانوا بآخر وسرقوا الحقيبة والمشغولات الذهبية، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.







ميرهان حسين

الفنانة ميرهان حسين

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جرائم السرقة




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