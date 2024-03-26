اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان تمنح أكثر من 300 شخص صفة لاجئ خلال عام 2023

الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:00 م
اليابان تمنح أكثر من 300 شخص صفة لاجئ خلال عام 2023 علم اليابان
أ ش أ

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منحت اليابان، صفة لاجئ إلى 303 أشخاص، خلال عام 2023؛ وهو الرقم الأعلى منذ بدء تسجيل أعداد اللاجئين منذ أكثر من 40 عاما مضت.


وأفادت وكالة خدمات الهجرة - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) اليوم /الثلاثاء/ - أن عدد الأشخاص الممنوحين حق اللجوء زاد بمقدار 101 شخص مقارنة بالعام السابق عليه، مشيرة إلى أن غالبية الأشخاص الذين منحوا صفة لاجئ كانوا من أفغانستان.


وأشار التلفزيون إلى أن 237 شخصا من أفغانستان التي سيطرت حركة طالبان فيها على السلطة في عام 2021، و27 شخصا من ميانمار، التي تشهد تواصل الاشتباكات بين الجيش البورمي وجماعات داعمة للديمقراطية، مُنحوا صفة لاجئ في اليابان، خلال العام الماضي.


كما سمحت الحكومة اليابانية لأكثر من ألف شخص بالبقاء في البلاد لأسباب إنسانية على الرغم من عدم منحهم صفة لاجئ.


وأعرب وزير العدل الياباني كويزومي ريوجي عن أمله في بذل الجهود لتوفير حماية مستقرة وآمنة وعاجلة لمن يحتاجون إليها.







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