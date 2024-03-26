اليابان تطالب إسرائيل بوقف التصعيد فى غزة وتجميد أنشطتها الاستيطانية بالضفة

طوكيو (أ ش أ)

طالبت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء، إسرائيل بضرورة وقف التصعيد فى قطاع غزة الذى يعيش حالة إنسانية حرجة، وتجميد أنشطتها الاستيطانية فى الضفة الغربية.

وأعربت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، عن قلقها وأسفها إزاء إعلان وزيرالمالية الإسرائيلي عن اعتزام إسرائيل بناء مستوطنة جديدة على مساحة تتجاوز 800 هكتار في الضفة الغربية ..لافتة إلى أن الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض جدوى حل الدولتين.

وحثت الخارجية اليابانية ، حكومة إسرائيل بقوة على التراجع عن هذا الإعلان وتجميد أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل ، والامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات في قطاع غزة والضفة الغربية.