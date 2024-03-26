اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اليابان تحذر من زيادة حالات الإصابة بالتهاب الحلق العقدى القاتل

الثلاثاء، 26 مارس 2024 09:47 م
اليابان تحذر من زيادة حالات الإصابة بالتهاب الحلق العقدى القاتل اليابان تحذر من التهاب الحلق القاتل
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف موقع وكالة رويترز، إن اليابان تحذر من زيادة حالات الإصابة بالتهاب الحلق العقدي القاتل، موضحا، إنه حتى العاشر من مارس، سجلت اليابان 474 حالة إصابة بمتلازمة الصدمة السامة العقدية الأكثر خطورة، والتي يصل معدل الوفيات فيها إلى 30%، تحدث هذه المتلازمة عندما تنتشر العدوى في جميع أنحاء الجسم، مما قد يسبب فشل الأعضاء.

حذرت السلطات الصحية اليابانية من قفزة في حالات الإصابة بالتهاب الحلق العقدي القاتل، حيث ارتفعت الحالات بنحو 3 أضعاف عما كانت عليه في العام الماضي في طوكيو.

وفي جميع أنحاء البلاد، يتم تشخيص حالات الإصابة بالبكتيريا العقدية في الحلق بمعدل 4 أضعاف السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتقرير وزارة الصحة في وقت سابق من هذا الشهر، وحتى العاشر من مارس، سجلت اليابان 474 حالة إصابة بمتلازمة الصدمة السامة العقدية الأكثر خطورة

وقال هيتوشي هوندا، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة فوجيتا الصحية، إن المرض ليس مرضًا تنفسيًا مثل الالتهاب الرئوي أو كورونا، لذلك من غير المرجح أن يؤدي إلى حالة وبائية.


وأضاف هوندا، هذه عدوى بالقطيرات، موضحا، إن نظافة اليدين مهمة للغاية للوقاية من عدوى المكورات العقدية الغازية، وبحسب ما ورد، أدى الارتفاع في الحالات إلى قيام فريق كرة القدم الكوري الشمالي بإلغاء مباراة تصفيات كأس العالم في اليابان الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ.


 







التهاب الحلق

التهاب الحلق القاتل

تحذيرات من التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق

اليابان

خطر التهاب الحلق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة