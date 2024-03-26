اليابان تحذر من زيادة حالات الإصابة بالتهاب الحلق العقدى القاتل

كتبت أمل علام

كشف موقع وكالة رويترز، إن اليابان تحذر من زيادة حالات الإصابة بالتهاب الحلق العقدي القاتل، موضحا، إنه حتى العاشر من مارس، سجلت اليابان 474 حالة إصابة بمتلازمة الصدمة السامة العقدية الأكثر خطورة، والتي يصل معدل الوفيات فيها إلى 30%، تحدث هذه المتلازمة عندما تنتشر العدوى في جميع أنحاء الجسم، مما قد يسبب فشل الأعضاء.

حذرت السلطات الصحية اليابانية من قفزة في حالات الإصابة بالتهاب الحلق العقدي القاتل، حيث ارتفعت الحالات بنحو 3 أضعاف عما كانت عليه في العام الماضي في طوكيو.

وفي جميع أنحاء البلاد، يتم تشخيص حالات الإصابة بالبكتيريا العقدية في الحلق بمعدل 4 أضعاف السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتقرير وزارة الصحة في وقت سابق من هذا الشهر، وحتى العاشر من مارس، سجلت اليابان 474 حالة إصابة بمتلازمة الصدمة السامة العقدية الأكثر خطورة

وقال هيتوشي هوندا، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة فوجيتا الصحية، إن المرض ليس مرضًا تنفسيًا مثل الالتهاب الرئوي أو كورونا، لذلك من غير المرجح أن يؤدي إلى حالة وبائية.



وأضاف هوندا، هذه عدوى بالقطيرات، موضحا، إن نظافة اليدين مهمة للغاية للوقاية من عدوى المكورات العقدية الغازية، وبحسب ما ورد، أدى الارتفاع في الحالات إلى قيام فريق كرة القدم الكوري الشمالي بإلغاء مباراة تصفيات كأس العالم في اليابان الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ.



