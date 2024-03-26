"المصرية للاتصالات" تعد دراسة ضريبية لإنشاء شركة متخصصة في مراكز البيانات

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موافقة الجمعية العامة العادية على التعاقد مع مكتب المراجع الخارجي للشركة لإصدار تقرير عن أوجه الإنفاق على برامج البحث العلمي والتدريب عن عامي 2022، 2023 متضمنًا كافة البيانات والمستندات المؤيدة بإجمالي مبلغ 87 ألف جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة، 91 ألف جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة، والتعاقد مع مكتب المراجع الخارجي لإعداد الدراسة الضريبية اللازمة بشأن مقترح إنشاء شركة متخصصة في مراكز البيانات، وذلك بخلاف أتعابه كمراقب حسابات الشركة وذلك بمبلغ 25 ألف دولار تسدد بالمعادل بالجنيه المصري.

كما اعتمدت الجمعية العامة للشركة، حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 بتوزيع 2.6 مليار جنيه على المساهمين، وبذلك يكون نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 مبلغ 1.5 جنيه للسهم.

وصادقت الجمعية العامة للشركة المصرية للاتصالات على اعتماد مبلغ التبرعات الذي تم سداده بداية من 28 مارس 2023 مقسم بين 32.5 مليون جنيه تبرعات عن المنصرف خلال الفترة من 28 مارس 2023 وحتى 31 ديسمبر عام 2023، ومبلغ 97.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى تاريخه بإجمالي مبلغ 130 مليون جنيه، وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ 150 مليون جنيه.