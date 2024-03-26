المشدد 7 سنوات للسائقين لاتهامهما بقتل شاب ورشه بمادة حارقة ببولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائقين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم ورشه بمادة حارقة على وجهه وقضت مجددا بالحبس 3 سنوات للمتهم الاول لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين ببولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين وعضوية المستشارين شريف محمد رشدى وعماد الدين عيسى وعمرو محمد سلامة، وأمانة السر طلعت عبده ورأفت عبد التواب.

أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد ع" 28 سنة سائق، "محمد ع" 23 سنة سائق، لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة قتل شخص.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 23090 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين ضربا المجنى عليه "مصطفي.ي" عمدًا لخلاف مالى استمر بينهما، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى برش مادة حارقة بوجه ليتمكن الأول من تسديد له ضربة بسلاحه الأبيض استقرت برأسه فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، دون أن يقصدوا من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موته.

كما وجه إليهم تهمه إحراز بغير ترخيص سلاح أبيض وادوات (مطواة- بخاخ رادع) مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت للمتهم الثانى إحراز بقصد الإتجار جوهر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.