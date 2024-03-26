المستشار الألمانى يزور الصين الشهر المقبل

أ ش أ

أعلنت الحكومة الألمانية ، في بيان لها، أن المستشار الألماني أولاف شولتز سيزور الصين الشعبية خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل القادم ، يجري خلالها مباحثات مهمة تتركز على التعاون الثنائي لاسيما الاقتصادي.



وكان المستشار الألماني قد صرح مؤخرا بأن بلاده ستوفر بيئة تجارية جيدة إلى الشركات الأجنبية، وهي على استعداد بالعمل مع الصين لضمان السلام والاستقرار العالميين.



يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي كان قد التقى مع المستشار الألماني خلال شهر فبراير الماضي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن ، حيث صرح بأن الصين ترغب في تعزيز الثقة المتبادلة والتنسيق مع ألمانيا من أجل المزيد من الاستقرار واليقين للعالم ..قائلا: "يجب على الصين وألمانيا مواصلة التمسك بالتجارة المفتوحة والحرة".