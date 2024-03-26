القطار الكهربائى الخفيف يمد عمله اليوم لـ2.30 صباحا لنقل جماهير مباراة المنتخب

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي السريع انه بمناسبة مباراة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم مع منتخب كرواتيا الليلة، سيتم تمديد ساعات عمل قطار العاصمة (القطار الكهربائى الخفيف (LRT اليوم فقط مؤقتاً حتى 2:30 بعد منتصف الليل، وذلك من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور فقط مع توافر قطار كل 30 دقيقة.

كما أكدت الشركة انه سيتم توفير اتوبيسات مجانية لنقل المشجعين قبل وبعد المباراة من محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة للاستاد ومن الاستاد لمحطة مدينة الفنون والثقافة.

يأتى هذا الإجراء لتوفير الوقت الكافي لركاب قطار العاصمة للعودة إلى منازلهم بعد المباراة.

وفى السياق توفر وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، اتوبيسات بالمجان، لنقل الجماهير من الميادين العامة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك تسهيلاً على الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور المباراه النهائية بين مصر وكرواتيا.

وتتحرك الاوتوبيسات فى تمام الساعة الخامسة عصراً من ميادين (عبد المنعم رياض ، العباسية ، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول " ، مدينة نصر ، وكذلك بجوار نادى السكة الحديد ، محطة عدلي منصور ، شبرا الخيمة ، المعادى أمام المركز الأوليمبى ، الجيزة ، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام ، زهرة العاصمة ، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية " ، الزقازيق امام نادى الشرقية )