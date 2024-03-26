العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار القاهرة - الإسكندرية عقب اصطدامه بجرار بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أنقذت العناية الإلهية ركاب القطار رقم 15 القادم من القاهرة إلي الإسكندرية، عندما تلامس معه من الخلف جرار فردي أمام مزلقان عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى رئيس مجلس مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بلاغا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، يفيد بتعرض القطار رقم 15 القادم من القاهرة إلي الإسكندرية, بتلامس من الخلف جرار فردى أمام مزلقان عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية، وسار القطار وخلفه الجرار حتي محطة قطار قويسنا.



وسارع الركاب بالنزول علي أرصفة محطة قطار قويسنا، و انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية والاسعاف و مسئولي السكة الحديد و سامي سرور رئيس مركز ومدينة قويسنا , تبين تلامس الجرار الفردي مع القطار رقم 15 في المسافة من عرب الرمل إلي قويسنا, أسفر ذلك عن إصابة قائد الجرار الفردي وتم نقله الي المستشفي لإسعافه علي الفور, و تم إعادة سير القطار رقم 15 المتجه إلي الإسكندرية , وتخزين الجرار الفردي في مخازن سكك حديد محطة قويسنا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.