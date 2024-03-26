"الصحة" تكشف الموقف التنفيذى لميكنة منظومة الإمداد والتخزين الطبى

كتب وليد عبد السلام

عقدت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذى لميكنة منظومة سلاسل الإمداد والحركة المخزنية بالوزارة، فى إطار جهود الوزارة نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت متابعة آليات العمل لتحويل الخدمات التخزينية للمستلزمات والأجهزة الطبية إلى نظام رقمى قائم على البيانات، من خلال ميكنة كافة إجراءات التوريد والحفظ والتوزيع عن طريق منظومة إلكترونية دون تدخل بشري، لتقديم خدمات بصورة أسرع ولضمان التدفق المستمر.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش المخزون الخاص ببعض الشركات التى لم تكن مكودة على منظومة هيئة الشراء الموحد، ووجه الوزير فى هذا الصدد بتكوين فريق عمل من الصيادلة لتكويد جميع الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية على المنظومة وسرعة الانتهاء من هذه المهمة خلال الشهر الجاري.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تابع مؤشرات قياس آداء المستخدمين للمنظومة الإلكترونية بمختلف المخازن الرئيسية والفرعية، ومدى تفاعل والتزام العاملين بها بتحقيق المستهدفات من التكويد.

وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع ناقش التوزيع المركزى وغير المركزى لمختلف أصناف الأدوية المستلزمات الطبية، مضيفًا أن الاجتماع وجه بدراسة إعادة النظر في المواعيد الزمنية للتوريد من الشركات إلى المخازن وكذلك الصرف والتوزيع على المخازن الفرعية، فضلاً عن وضع دراسة كاملة لسلسلة سيارات التوزيع وتحركها على الطرق فيما يخص المخازن بشكل عام.