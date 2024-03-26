السيطرة على حريق بشقة تستغل مخزن للأحذية بسوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بشقة بدائرة قسم أول سوهاج، تستغل كمخزن للأحذية نتج عن الحريق إحتراق كمية من الأحذية، ولا توجد خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الأرضى وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بشقة بقسم أول سوهاج، حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من أربعة طوابق تستغل مخزن أحذية يستأجرها المدعو عبد الحميد ا م ع 48 سنة صاحب محل أحذية ومقيم دائرة مركز سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينجم عــن ذلك ثمة إصابات وانحصرت التلفيات في إحتراق كمية الأحذية وبسؤال نجلة مستأجر الشقة المدعوة هاجر ع ا م 19 سنة طالبة ومقيمه بذات الناحية قررت بمضمون ما سبق، ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.