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الرئيس السيسى يستعرض مشروع موازنة العام المالى القادم مع وزير المالية ونائبه

الثلاثاء، 26 مارس 2024 04:49 م
الرئيس السيسى يستعرض مشروع موازنة العام المالى القادم مع وزير المالية ونائبه الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024 - 2025، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، بما تتضمنه من مواصلة تحقيق فائض أولي، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومنظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (2)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (2)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (3)
الرئيس عبد الفتاح السيسى (3)






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