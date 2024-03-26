الحكومة تستهدف رفع الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء إلى 72% عام 25/26

كتبت ـ نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مواصلة الحفاظ على فائض تصديري - بعد استيفاء احتياجات السوق المحلي - من كل من منتجات اللحوم البيضاء والأسماك، وكذا نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء لتصل إلى 72% بنهاية الخطة متوسطة المدى 2025/2026، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، والشيوخ).

ًوتأتي قضية الحفاظ على الأمن الغذائي على رأس قائمة الأولويات لما تفرضه هذه القضية من تحديات كبيرة، وبخاصة في ظل تنامي الطلب الاسهتلاكي بفعل النمو السكاني السريع، وما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية ومناخية تأثرًا بانتشار جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ويجدر التنويه إلى أن الحكومة سارعت باتخاذ بعض الخطوات الاستباقية في هذا الشأن إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الإمدادات الغذائية لمصر من المناشئ الدولية، وبخاصة مع تنامي الواردات المصرية من الحاصلات الزراعية وكون دولتي الصراع من أهم مصدري الحبوب لمصر، حيث يجري استيراد ما يُعادل 36% من جملة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية من هاتين الدولتين.