"الجثة تتحدث".."سم نادر".. صيدلانية قتلت شقيقها الطبيب بطريقة شيطانيّة

إعداد أحمد حسني

الموتى لا يكذبون، يخبرونك بالحقيقة، أو فقط يصمتون، هكذا هي الحياة داخل ثلاجة الموتى لا حديث سوى بالحقيقة، فهنا عالم لا يعرف الكذب والنفاق.

في عالم الموتى قصص وروايات لا يتحدث بها الموتى، بل يرويها الذين يعيشون لحظات ولو قليلة بالقرب منهم، ففي هذا العالم العديد من القصص التي تكشف فيه الجثث عن هوية من قتلها، فالجثة نعم تتحدث لكنها تتحدث بأساليب لا يفهمها سوى المختصين والذين يعيشون لحظات مقربة من هذه الجثث ومن بين هؤلاء الأطباء الشرعيين، الذين يساهمون بشكل كبير في كشف ألغاز وكواليس العديد من القضايا.

على مدار 30 حلقة في شهر رمضان المبارك يقدم اليوم السابع سلسلة" الجثة تتحدث"، عن قصص كشف فيها الطب الشرعي عن جرائم قتل غيرت مسار العديد من القضايا الجنائية.

بدأت هذه القضية بالعثور على جثة طبيب داخل شقته، وفي الوهلة الأولى كانت الوفاة ظاهريا للجميع وفاة طبيعية.

تم نقل الجثة للطب الشرعي الذي لاحظ وجود شىء غريب في عين المجني عليه، تم أخذ التحاليل اللازمة لكنها لم تُظهر أي وجود لسموم، لكن نظرة عين المتوفي كان غريبة، ما دفع الطبيب الشرعي لأخذ عينة من عين المتوفي وفحصها.

كانت المفاجأة أن تحليل عين المتوفي أظهر وجود نوع نادر من السموم يتركز فقط في العين، ولا يظهر في تحاليل الجسد للمتوفي، تم إعداد التقرير الطبي الذي كشف عن أن الطبيب توفي عن طريق السم.

التحقيقات كشفت بعد ذلك أن من أعد السم النادر هي شقيقة الطبيب والتي تعمل طبيبة صيدلانية، وكانت على خلاف كبير معه فقررت تصنيع هذا السم والتخلص من شقيقها بطريقة شيطانيّة وعدم التعرض للمساءلة القانونية.