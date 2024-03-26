اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 09:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التشيك تحذر رعاياها المسافرين إلى فرنسا بتوخي أقصى درجات الحيطة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 08:07 م
التشيك تحذر رعاياها المسافرين إلى فرنسا بتوخي أقصى درجات الحيطة شرطة التشيك - أرشيفية
أ ش أ

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حذرت وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية التشيك، رعاياها المسافرين إلى فرنسا بتوخي أقصى درجات الحيطة، وإبلاغ الشرطة عن أي حوادث مشبوهة.

وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن التحذير يأتي في أعقاب رفع الحكومة الفرنسية حالة التأهب الأمني في أنحاء البلاد لأعلى مستوياتها بعد وقت قصير من وقوع الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات في موسكو والذي تبناه تنظيم داعش.

ودعت الخارجية التشيكية، مواطنيها في فرنسا لأخذ التحذيرات على محمل الجد والحفاظ على أمتعتهم والإبلاغ عن أي شيء مثير للريبة.







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