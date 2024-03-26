البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 0.14% بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والنساجون الشرقيون للسجاد، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 29303 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 35713 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 12486 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 6750 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 9615 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 7080 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعبوات الطبية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وسيتي للتحاليل الطبية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة ابن سينا فارما 1.5 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2000 سهم، 100 سهم، 100 ألف سهم، 4150 سهم، 83.8 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 750 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 142.9 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للفنادق، إقفال قرض تطوير فندق النيل ريتز كارلتون، بعد سداد مبلغ 3.8 مليون جنيه عن الرصيد المتبقي من الشريحة الأولى بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عنها والبالغة 15.5 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي ما تم سداده من أقساط معجلة 1.1 مليار جنيه، والانتهاء من الأعباء التمويلية الناتجة عنه.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال 178.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 29 فبراير 2024 مقابل 168.6 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%، وبلغ إجمالي الأصول 175.3 مليار جنيه مقارنة مع 165.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.7%.

في سياق منفصل أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك على تفويض مجلس إدارة البنك في إصدار أدوات مالية تشمل سندات أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية لتمويل أنشطة الشركة.

كما أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على كامل الخاصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة السادس من أكتوبر للفنادق والخدمات السياحية البالغ عددها 72.1 ألف سهم، بسعر 2873 للسهم الواحد.