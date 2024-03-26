الاتحاد الأوروبى يقدم 600 مليون يورو لتعزيز أسطول مكافحة الحرائق

بروكسل (أ ش أ)

أعلن الاتحاد الأوروبى عزمه تخصيص 600 مليون يورو لتعزيز أسطوله فى مكافحة الحرائق وشراء 12 طائرة جديدة سيتم استضافتها فى 6 دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى هى كرواتيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال وإسبانيا.

وذكرت المفوضية الأوروبية فى بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن استخدام هذه الطائرات الجديدة سيتم لإطفاء الحرائق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لا سيما خلال أشهر الصيف الصعبة عندما تتعرض الأرواح والمنازل وسبل العيش بشكل متزايد لتهديد حرائق الغابات واسعة النطاق. وسيتم تسليمها اعتبارا من عام 2027، مع تشغيل طائرات الإنقاذ الحالية التابعة للاتحاد الأوروبي حتى يتم تشغيل الأسطول بأكمله.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شارك فيه مفوض إدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، في زغرب في حفل توقيع الاتفاقية بين حكومة كرواتيا والمؤسسة التجارية الكندية لشراء طائرات متخصصة في مكافحة الحرائق. ويمثل هذا، إلى جانب توقيع حكومة اليونان على اتفاقية مماثلة مؤخرًا، خطوة مهمة في زيادة قدرة مكافحة الحرائق الجوية في الاتحاد الأوروبي وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي من الكوارث.. حسب البيان.