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الإمام الطيب: يستحيل وصف الله بعلو المكان لكنه عالى المكانة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:32 م
الإمام الطيب: يستحيل وصف الله بعلو المكان لكنه عالى المكانة فضيلة الإمام الأكبر
كتب الأمير نصرى

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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن أهل السنة جميعا، حين يقرأون اسم "العلي" يثبتون لله تعالي علو المكانة وليس علو المكان، يستحيل عليه وصفه بعلو المكان، لأن العقل يتدخل فى أمرين الأول أن العقل لا يستطيع أن يتصور أن الله فى مكان.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه في الحلقة السادسىة عشر من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الناس"، أن العقل عرف أن الله ليس محتاج إلى غيره وليس جسما مركبا وليست له أجزاء، وأنه ليس فى جهة وليس فى مكان، فالعقل يقول إما أن يكون الله بهذه الصفة التى وصفناه إياه فلا يمكن أن يكون فى مكان، فحين إذ سيحتاج إلى هذا المكان واحتياجاه لهذا المكان، وقبل هذا المكان كيف كان.

تابع الإمام الطيب، إذا تم الانطلاق به من مواصفات معينة لتصفه بصفة تكر بالنقض على الصفات التى افترضناها أولا.







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