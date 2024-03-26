ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 86.98 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

تتجه أسعار النفط اليوم نحو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي بعد أن زادت بأكثر من دولار عند التسوية يوم أمس الاثنين، وسط توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية.

وارتفع خام برنت 23 سنتا إلى 86.98 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا إلى 82.23 دولار،وأغلق الخامان على ارتفاع بمقدار 1.32 دولار عند التسوية في جلسة التداول السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، قد نشرت المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية حيث تباينت اتجاهات أسعار النفط في الأسواق الآجلة، حيث حقق خام برنت مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 0.1%، وسجل خام غرب تكساس خسائر أسبوعية نسبتها نحو 0.5%.

وأشار التقرير إلى أن العوامل الرئيسية التي دعمت أسعار النفط الخام تضمنت مؤشرات ارتفاع الطلب على النفط المرتبطة بالنمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد عالمى للنفط، حيث تجاوز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة التوقعات وكذلك تقييد إمدادات المنتجات النفطية المكررة على خلفية استمرار استهداف المصافى النفط الروسية الذي تسبب في توقف نحو 7% أو 350 ألف برميل يوميا من طاقتها التكريرية.

وأضاف التقرير، كذلك انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع الصادرات بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2023، واستمرار تعافي نشاط مصافي التكرير، وتراجع مخزونات الغازولين للأسبوع السابع على التوالى، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر ديسمبر 2023، تزامناً مع الانخفاض في صافي الواردات.

وتابع التقرير،إشارة وزارة الطاقة الأمريكية إلى التوجه نحو إعادة ملء مخزونات النفط الخام الاستراتيجية خلال العام الحالي لتبلغ أو تتجاوز المستوى السابق لبيع 180 مليون برميل قبل عامين وإعادة التشغيل الكامل لمصفاة Whiting التي تبلغ طاقتها التكريرية 435 ألف برميل يومياعقب توقفها بسبب انقطاع الكهرباء في الشهر الماضى، مما يدعم الطلب على النفط.