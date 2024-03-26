اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيطاليا: 1.3 مليون طفل عاشوا فى فقر مدقع عام 2023

الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:00 ص
إيطاليا: 1.3 مليون طفل عاشوا فى فقر مدقع عام 2023 أطفال
أ ش أ

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أفاد المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا بأنه في عام 2023 كان هناك 1.3 مليون طفل في إيطاليا يعيشون في فقر مدقع.


وذكر المعهد - في آخر تحديث لبياناته، وفقًا لوكالة أنباء آنسا الإيطالية أن تلك النسبة في الأطفال تمثل أعلى قيمة منذ عام 2014 بنسبة بارتفاع 14%.


ومقارنة بعام 2022، ظل معدل الفقر مستقرًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما (11.9%) ومن هم فوق 65 عاما (6.2%)..منوهًا بأن الفئة العمرية التي تزيد على 65 عاما ظلت شريحة السكان التي تعاني من أدنى ضائقة اقتصادية.







إيطاليا

أطفال

الفقر




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