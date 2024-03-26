إصابة 4 عمال إثر حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها إصابة 4 عمال بحروق وبالاختناق ونقلوا إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق إصابة 4 عمال ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.