اليوم السابع
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إصابة شخص ووالدته إثر حريق سيارة ملاكى فى الصف

الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:13 م
إصابة شخص ووالدته إثر حريق سيارة ملاكى فى الصف حريق سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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أصيب شخص ووالدته إثر اندلاع حريق داخل سيارة بالطريق الصحراوى فى منطقة الصف بسبب وقوع حادث مرورى وانقلاب السيارة ونشوب حريق بداخلها وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.


وفور تلقى بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة فى الصف، انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بسيارة ملاكى عقب انقلابها، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده ونتج عنها إصابة شخص ووالدته ونقلوا جميعهم الى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.


 







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