أوروبا تحتفل بيوم الآيس كريم الحرفي وتمنح بلجيكا نكهة العام

كتبت ريم عبد الحميد

احتفلت أوروبا بيوم الآيس كريم الحرفى، والذى تم بدأ الاحتفال به رسميا من قبل البرلمان الأوروبى منذ 2012 ، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرلمان الأوروبى خصص يوم 24 مارس للاحتفال بيوم الايس كريم الحرفى للمساعدة للترويج له من أجل الترقى بتذوق الطعام ، حيث أن الاحتفال ليس مخصصًا لجميع أنواع الآيس كريم، بل لأفضل الأعمال اليدوية التي قام بها الحرفيون.



وعلى مدار الأسبوع، أقيمت فعاليات محددة في أوروبا، ولكن بشكل خاص في إيطاليا، حيث يُعرف الأيس كريم "الجيلاتو" الشهير في جميع أنحاء العالم بجودته العالية.



ومع ذلك، فإن نكهة العام 2024 هذا العام هي بلجيكية وتسمى "Gaufre de Liège". لها قاعدة محايدة من الفانيليا والقرفة ومزينة بالزبدة المملحة والوافل، وهي عجينة بلجيكية شهية من عجينة مصنوعة من الدقيق والخميرة والبيض والحليب والسكر اللؤلؤي.