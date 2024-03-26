كتبت - مروة الغول

حقق مشروع التوسع في استخدام الغاز الطبيعى للمنازل طفرة هائلة على مستوى محافظات الجمهورية والمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من أجل تخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطنين، وتضمنت أهم المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعى للأنشطة التجارية الأتى:

1-صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية الأصل (للاطلاع).

2-إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

3-صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع ).

4-ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

5-صورة من السجل التجاري الأصل) للاطلاع).

6-صورة من البطاقة الضريبة الأصل للاطلاع.

7-صورة من رخصة مزاولة النشاط.

8- إيصال سداد تأمين العداد حسب سعته.

9-ايصال سداد تأمين الاستهلاك.

يذكر أن مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية تم تحقيق معدل إنجاز غير مسبوق حيث بلغ ماتم توصيله أكثر من 10 آلاف مخبز منذ بدء النشاط .