أعراض غير شائعة لنقص هرمون الدوبامين المحفز للذاكرة

كتبت مروة محمود الياس

نقص الدوبامين أحد أهم المشكلات التى قد تحدث لدى البعض، ما يؤدى إلى الكثير من الأعراض والعلامات، فهى مادة مهمة فى الدماغ وهرمون يعمل على تحفيز الذاكرة وكيفية التعلم، كما أنه يعمل على تعزيز وظائف المخ وكذلك المزاج.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع كليفلاند كلينك المعنى بالصحة العامة فإن نقص الدوبامين ونقص مستوياته يرتبط بشكل كبير مع بعض الأمراض، فقد يرتبط مع اضطرابات الاكتئاب أو أمراض معينة مزمنة أخرى.

وأوضح التقرير أن هناك الكثير من العلامات والأعراض التى قد تظهر على من يعانى من هذا النقص، والتى تتطلب حينها أن يذهب إلى الطبيب لمتابعة الحالة وتحديد سبل العلاج وفقا لرؤية المختص، ومن أهم هذه الأعراض..

- اضطرابات فى الذاكرة ومشكلات معرفية ظاهرة مثل اضطرابات فى التفكير ظاهرة للغاية، اضطرابات فى حل المشكلات اليومية اضطرابات فى أداء المهام اليومية المخية يلاحظها الجميع.

- مشكلات القلق الشديد والشعور بالاكتئاب الحاد، الشعور بالنقص الدافع وغيرها من الأعراض النفسية.

- غالبا ما يرتبط باضطرابات تشتت الإنتباه وفرط الحركة.

- الشعور بالتعب والوهن الشديد والضعف العام.

- الشعور بقله الدافع والحزن الدائم دون وجه تبرير والشعور باليأس الشديد.

- اضطرابات النوم أحد أشهر العلامات التى تدل على انخفاض مستوى الدوبامين فى الدماغ فيشعر الإنسان باضطراب نومه واضطراب تركيزه بشدة.

- قد يعانى بعض المرضى من رعشة فى اليدين أيضا.

- قد يرتبط هذا النقص بمتلازمة تنميل أو تململ الساق.

- الشعور بانخفاض احترام الذات.

- قد يعاني البعض من الأعراض الهضمية المصاحبة لهذه المشكلة والأعراض الأخرى مثل اضطرابات الهضم والإمساك.