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أسعار كحك العيد فى معارض أهلا رمضان بالجيزة.. تبدأ من 95 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:08 ص
أسعار كحك العيد فى معارض أهلا رمضان بالجيزة.. تبدأ من 95 جنيها للكيلو كيلو الكعك ب 95 جنيه
كتبت - مرام محمد

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استعدادًا لعيد الفطر المبارك، طرحت معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الجيزة، مختلف أنواع الكعك والبسكويت والبيتي فور بجودة عالية وأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ورصد "اليوم السابع" خلال جولة له داخل معارض "أهلًا رمضان" المقامة بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، وشارع المطار في حي إمبابة، أسعار الكعك والبسكويت قبل وبعد الخصم، والتي جاءت على النحو التالي:

-البسكويت السادة بـ130 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا.
-الكعك السادة بـ150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.
-البيتي فور بـ170 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا.
-الغريبة بـ170 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا.
-المنين سادة أو عجوة بـ130 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا.
-الكوكيز بـ170 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا.

ويقدم معرض "أهلًا رمضان" في مركز ومدينة البدرشين، عرضًا خاصًا على كعك العيد، وذلك ضمن عروضه التي يقدمها على مختلف المنتجات والسلع الغذائية الأساسية كالأرز والزيت والسكر، حيث يطرح  كيلو الكعك أو البسكويت أو البديفور أو الغريبة بـ95 جنيهًا.

وتطرح معرض "أهلًا رمضان" طوال شهر رمضان مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية من (السكر، والأرز، والزيت، والبقوليات، والتوابل، منتجات الأجبان والألبان، واللحوم والدواجن) بتخفيضات تصل لـ30%.

أسعار كحك العيد فى معارض أهلا رمضان بالجيزة
أسعار كحك العيد فى معارض أهلا رمضان بالجيزة

 

أسعار كحك العيد فى معارض أهلا رمضان
أسعار كحك العيد فى معارض أهلا رمضان

 

كيلو الكعك ب 95 جنيه
كيلو الكعك ب 95 جنيه

 

معارض أهلا رمضان بالجيزة
معارض أهلا رمضان بالجيزة

 

 


 







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