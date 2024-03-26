أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-3-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعبوات الطبية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وسيتي للتحاليل الطبية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وحق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.



البورصة تخسر 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.950 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 654.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.4 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.78%، والعرب على 7.05%، واستحوذت المؤسسات على 30.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 45.1 مليون جنيه، 71.1 ألف جنيه، 89.4 مليون جنيه، 178.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 191.4 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 29057 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 35425 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 6697 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 9540 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 7092 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1522 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.042 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- حق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون-3 بسعر إغلاق 0.079 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.86%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.70%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.53%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3 بسعر إغلاق 0.128 جنيه بنسبة تراجع بلغت 68.08%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 34.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.98%.



- بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه بسعر إغلاق 31.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.70%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 96.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.63%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 2.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.48%.