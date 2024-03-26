أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 26-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.950 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعبوات الطبية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وسيتي للتحاليل الطبية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وحق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.

البورصة تخسر 14 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.950 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 654.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.4 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.78%، والعرب على 7.05%، واستحوذت المؤسسات على 30.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 45.1 مليون جنيه، 71.1 ألف جنيه، 89.4 مليون جنيه، 178.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 191.4 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 29057 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 35425 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 6697 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 9540 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 7092 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1522 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة ابن سينا فارما 1.5 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2000 سهم، 100 سهم، 100 ألف سهم، 4150 سهم، 83.8 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 750 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 142.9 ألف سهم.

مصر للفنادق



أعلنت شركة مصر للفنادق، إقفال قرض تطوير فندق النيل ريتز كارلتون، بعد سداد مبلغ 3.8 مليون جنيه عن الرصيد المتبقي من الشريحة الأولى بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عنها والبالغة 15.5 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي ما تم سداده من أقساط معجلة 1.1 مليار جنيه، والانتهاء من الأعباء التمويلية الناتجة عنه.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال 178.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 29 فبراير 2024 مقابل 168.6 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%، وبلغ إجمالي الأصول 175.3 مليار جنيه مقارنة مع 165.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.7%.

البنك التجاري الدولي



أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك على تفويض مجلس إدارة البنك في إصدار أدوات مالية تشمل سندات أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية لتمويل أنشطة الشركة.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على كامل الخاصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة السادس من أكتوبر للفنادق والخدمات السياحية البالغ عددها 72.1 ألف سهم، بسعر 2873 للسهم الواحد.