9 معلومات ببيان النيابة العامة فى واقعة محاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع

أصدرت النيابة العامة منذ قليل، بيانًا صحفيًا بشأن تحقيقاتها مع المتهم لمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، وتضمن البيان 9 معلومات هامة بالقضية، تعرف عليها:
*النيابة العامة تحيل المتهم فى قضية حبيبة الشماع للمحاكمة الجنائية.
*المتهم يواجه اتهامات الشروع في الخطف بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير المخدر.
*أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أكد أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها.
*الشاهد يؤكد أن حبيبة قالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني".
* الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده.
*أضاف الممثل القانوني أن المتهم أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.
* نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك.
* طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
* كشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
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