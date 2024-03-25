9 معلومات ببيان النيابة العامة فى واقعة محاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أصدرت النيابة العامة منذ قليل، بيانًا صحفيًا بشأن تحقيقاتها مع المتهم لمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، وتضمن البيان 9 معلومات هامة بالقضية، تعرف عليها:

*النيابة العامة تحيل المتهم فى قضية حبيبة الشماع للمحاكمة الجنائية.



*المتهم يواجه اتهامات الشروع في الخطف بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير المخدر.

*أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أكد أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها.

*الشاهد يؤكد أن حبيبة قالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني".

* الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده.

*أضاف الممثل القانوني أن المتهم أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

* نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك.

* ⁠طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

* ⁠كشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.



