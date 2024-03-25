500 اتفاقية بقيمة 63 مليار دولار على مدار تاريخ آتوم إكسبو

رسالة سوتشي - إسلام سعيد

تشهد النسخة الثالثة عشر من معرض آتوم إكسبو 2024 توقيع اتفاقات شراكة جديدة، وعلي مدار تاريخ ATOMEXPO جرى توقيع أكثر من 500 اتفاقية بقيمة إجمالية قدرها 63 مليار دولار أمريكي.

الحدث ATOMEXPO يتم تنظيمه في حديقة العلوم والفنون سيريوس في نسخته الثالثة بحضور أكثر من 4500 مشارك بما في ذلك ممثلو 75 شركة من الدول الأجنبية والكيانات الحكومية والمنظمات الدولية و يتضمن برنامج المنتدى 40 مائدة مستديرة وحلقات نقاش، ومن بين الضيوف الرئيسيين رفيعي المستوى للحدث نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، ووزير الهيدروليكا والطاقة والمناجم البوروندي إبراهيم أويزي، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، ووزيرة الصحة الصربية الدكتورة دانيكا غروجيتشيتش.

ويجرى في اليوم الأول للحدث الأكبر في قطاع الطاقة النووية والذي يمتد ليومين تنظيم جلسة عامة بعنوان "تمكين المستقبل النظيف"، يحضرها نائب المدير العام ورئيس إدارة الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، ووزير الصحة الصربي الدكتورة دانيكا غرويتشيتش، ووزير الطاقة البيلاروسي فيكتور كارانكيفيتش، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي الدكتور ألبارسلان بايراكتار، والمدير العام للرابطة النووية العالمية (WNA) ساما بلباو إي ليون، والمدير العام لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف، ورئيس مجلس إدارة كازاتومبروم ميرزان يوسوبوف، والممثل الرئاسي الخاص للتنمية الرقمية ديمتري بيسكوف.

ويتضمن آتوم إكسبو معرضا وبرنامج أعمال واسع النطاق، وموضوعاته الرئيسية تطوير الطاقة النووية كمصدر صديق للبيئة؛ ادارة الثروات البشرية؛ وإنشاء البنية التحتية للطاقة النووية؛ وتمويل الطاقة والاستثمار؛ تطوير التقنيات النووية غير المتعلقة بالطاقة، حيث يتم تنظيم هذا الحدث منذ 2009 بدعم من شركة روساتوم الحكومية.

وتشهد النسخة الحالية معرض اتوم اكسبو 2024 مناقشات حول عملية تطور الطاقة النووية، ومستقبل الصناعة النووية وأهم الابتكارات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويجرى تنظيم ندوة على هامش المعرض تحمل عنوان "حلول الطاقة المستدامة..توليد الطاقة المتجددة والنووية بشكل متناغم" والتي تتطرق إلي مناقشة التحديات الجديدة لأنظمة الطاقة والمساهمة المتزايدة للطاقة الخضراء و نمو الطاقة المنخفضة الكربون.



ويعتبر المنتدى الدولي "آتوم إكسبو-2024" أحد أهم الفعاليات في الصناعة النووية العالمية، وهو أكبر معرض ومنصة أعمال حيث تتم خلاله مناقشة الوضع الراهن للصناعة النووية وصياغة اتجاهات تطويرها في المستقبل.