452 مليون جنيه إيرادات السكك الحديد في ديسمبر الماضي

كتب: مدحت عادل

سجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 452 مليون جنيه في شهر ديسمبر الماضي، ارتفاعا من 338 مليون جنيه في شهر ديسمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 114 مليون جنيه.

وقالت بيانات الجهاز، إن ارتفاع الإيرادات جاء بشكل متواصل منذ عدة أشهر، حيث بلغ إجمالي إيرادات السكك الحديدية في شهر نوفمبر الماضي نحو 433 مليون جنيه، بينما كانت 334 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 99 مليون جنيه.

وتشير البيانات إلى أن كمية البضائع المنقولة أيضا شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت نحو 470 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 451 مليون ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 19 ألف طن.

وكانت قيمة الإيرادات سجلت نحو487 مليون جنيه في شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 363 مليون جنيه في شهر أكتوب عام 2022، بزيادة بلغت نحو 124 مليون جنيه، وكانت إيرادات السكك الحديد سجلت نحو 524 مليون جنيه في شهر يوليو الماضي، ارتفاعا من 360.5 مليون جنيه في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 164.5 مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات السكك الحديدية في شهر مايو الماضي، لتصل إلى 410 ملايين جنيه، بينما كانت نحو 322 مليون جنيه في شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت 88 مليون جنيه.