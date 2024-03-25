اليوم السابع
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10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 25 مارس 2024 09:00 ص
10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024: 
 
- تنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع بداية من 10 يونيو المقبل.
 
- أما امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية تبدأ 22 يونيو 2024.
 
- تم فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة منذ 14 يناير الماضى وأوشكت الوزارة على غلق باب تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.
 
- تم إتاحة تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب إلى المدارس الثانوية بعد مراجعتها.
 
- تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة أولى مراحل دخول الطلاب الامتحانات.
 
- عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة الماضية، اجتماعا مع اللجنة الفنية المسئولة عن اختيار الأسئلة من بنك الأسئلة وتم توجيههم بأن تكون الأسئلة واضحة غير معقدة مناسبة لوقت الامتحان خالية من اى مشكلات فى الصياغة.
 
- تعقد امتحانات الثانوية العامة بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالية تكون إجاباتها قصيرة .
 
- تعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح أو الأوبن بوك.
 
- امتحانات الثانوية العامة سوف تشمل جزئيات المنهج الدراسى بأكمله.
ـ يتم تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة بداية من يومى 8 و9 يونيو 2024.






وزارة التربية والتعليم

استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة

استمارة الثانوية العامة 2024

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2024

الأوراق المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة

اخر موعد لتسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة المنازل

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024



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