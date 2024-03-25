10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024:

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع بداية من 10 يونيو المقبل.

- أما امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية تبدأ 22 يونيو 2024.

- تم فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة منذ 14 يناير الماضى وأوشكت الوزارة على غلق باب تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

- تم إتاحة تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب إلى المدارس الثانوية بعد مراجعتها.

- تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة أولى مراحل دخول الطلاب الامتحانات.

- عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة الماضية، اجتماعا مع اللجنة الفنية المسئولة عن اختيار الأسئلة من بنك الأسئلة وتم توجيههم بأن تكون الأسئلة واضحة غير معقدة مناسبة لوقت الامتحان خالية من اى مشكلات فى الصياغة.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالية تكون إجاباتها قصيرة .

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح أو الأوبن بوك.

- امتحانات الثانوية العامة سوف تشمل جزئيات المنهج الدراسى بأكمله.

ـ يتم تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة بداية من يومى 8 و9 يونيو 2024.