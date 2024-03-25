وزير العمل: تعاون مع 670 مركز تدريب لإعداد عمالة وفقا للمعايير العالمية

كتبت آية دعبس

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهنى 2030، بحضور الدكتور أحمد الجوهري، مساعد وزير الصحة للتعليم الفنى والتدريب، لبحث ومناقشة مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة، المُرتبطة بملف الصحة، والتى سيتم تدريسها للمُتدربين فى مشروع" مهنى 2030"،الذى أطلقته الوزير حسن شحاتة منتصف شهر يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.

ومن بين هذه البرامج والمناهج الخاصة بملف الصحة تحددت فى 5 مهن هي:مُساعد خدمات صحية ،وجليس مريض ،وجليس مُسن ،وجليس أطفال ،ومُساعد رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشارت الوزارة، إلى أن لقاء الوزير اليوم مع مُمثل وزارة الصحة ،يأتى فى إطار تواصل وزارة العمل مع الجهات والوزارة ذات الإهتمام المُشترك فى مجال التدريب المهني، ويُعلن وزير العمل فى كل إجتماعاته الخاصة بـ"مهنى 2030" ،عن طموحه بالإعلان عن مُخرجات ونتائح لهذا "المشروع" مع إحتفالات الدولة المصرية بعيد العمال مايو المُقبل.

وبحسب بيان صحفى اليوم يأتى لقاء اليوم مع مُمثل وزارة الصحة، تنفيذًا لخطاب ارسله وزير العمل حسن شحاتة إلى وزير الصحة والسكان.