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وزير الأوقاف يعتمد الجزء الـ29 من الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية

الإثنين، 25 مارس 2024 01:28 م
وزير الأوقاف يعتمد الجزء الـ29 من الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية احداث اصدارات الاوقاف
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم 25/ 3 / 2024م الجزء التاسع والعشرين من الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية "الوكالة والمزارعة" والذي يضم مسائل حديثية وفقهية هامة جدًّا، منها:


1- باب وكالة الشاهد والغائب، والوكالة في قضاء الديون.


2- باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وما جاء في الغرس.


3- باب من أحيا أرضًا مواتًا، وعدم جواز تملك الأرض الموات بالإحياء إن لم يأذن الإمام في ذلك.


4- باب كراء الأرض وإجارتها.


جدير بالذكر أن هذه الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم، وإعداد وتعليق الدكتور محمد مصطفى عمارة، ونخبة من الباحثين بالإدارة المركزية للسيرة والسنة، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

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