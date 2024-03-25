وزيرة الهجرة تشارك فى حفل إفطار أهالى المطرية.. صورة

كتب محمود راغب

التقطت عدسة "اليوم السابع" صورة لوزيرة الهجرة السفيرة سها جندى، خلال مشاركتها فى الإفطار الرمضانى الضخم الذى ينظمه أهالى المطرية.

ونظم أهالى المطرية بمحافظة القاهرة اليوم الإثنين، أكبر حفل إفطار رمضانى فى مصر الحفل المعروف إعلاميا بإفطار المطرية حيث شمل مائدة تتسع لنحو 10 آلاف صائم.

ويقام الإفطار للسنة العاشرة منذ عام 2013 حتى أصبح ماركة مسجلة ومعروفة للعالم وتقوم الفكرة على عمل مائدة إفطار يشارك فيها كل الأهالى للتحول إلى أطول مائدة رمضانية.

وشهدت شوارع المطرية حالة من الاستعداد لتجهيز الموائد وتجهيز الطعام والحلويات إضافة لتعليق الزينة والأنوار فى مختلف الشوارع التى سيكون فيها المائدة.