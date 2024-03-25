وزارة النقل تكشف حجم التطوير والتحديث في قطارات السكك الحديدية.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل أن السكة الحديد شهدت تطويرا كبيرا فى كل النواحي، كما تم تحديث قطارات السكك الحديدية، كما أدخلت الهيئة أنواعا جديدة من القطارات للعمل على جميع الخطوط، منها قطار تالجو والقطار الروسي.

ويعد قطار تالجو من أفخم القطارات العالمية، حيث يتجول بالوجهين البحرى ما بين القاهرة والإسكندرية والقبلى، لتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، ومن المقرر زيادة أعداد هذه القطارات الفترة المقبلة.

كما تشغل الهيئة القطارات الروسية التى تعتبر أحدث خدمة فى قطاع نقل الركاب، ومنها المكيف والتهوية، وتعمل القطارات الروسية على الخطوط الرئيسية والفرعية، كخط بحرى "القاهرة- الإسكندرية"، وخط قبلى او الصعيد "القاهرة- السد العالي".

كما تشغل الهيئة قطارات أسبانى "درجة أولى وثانية"، وكذلك القطارات المكيفة "vip"، كما تشغل السكة الحديد قطارات تحيا مصر وهى الأقل سعر على خطوط السكة الحديد.