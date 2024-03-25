واشنطن تايمز: تكليفات لنائبة الرئيس الأمريكى للعمل على معالجة أسباب الهجرة

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن هناك تكليفات من قبل الرئيس الأمريكى جو بايدن لنائبته كامالا هاريس للعمل على معالجة أسباب الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأن نائبة الرئيس الأمريكي تعتزم ، في هذا الصدد ، عقد لقاء مع رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تدفق المهاجرين إلى حدودها الجنوبية منهم الآلاف من جواتيمالا.

وتوقعت "واشنطن تايمز" أن يناقش الجانبان استخدام إدارة بايدن لما يسمى بـ"مكاتب التنقل الآمن"، التي تم إنشاؤها في جواتيمالا وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور في الخريف من بين مسائل الهجرة الأخرى، حيث تم تصميم تلك المكاتب لتبسيط عملية التعامل مع اللاجئين في الولايات المتحدة بحيث يتقدم المهاجرون بطلباتهم أينما كانوا ويتجنبون دفع أموال للمهربين.

ورأت الصحيفة أن مسألة الهجرة أصبحت مصدر قلق متزايدا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي..لافتة إلى أن أعضاء الحزبين بالكونجرس يرون أن الجهود المبذلة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالهجرة باءت بالفشل.