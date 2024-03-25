هيئة الرقابة الصحية تعلن حصول مستشفيات طبية على اعتماد "جهار GAHAR"

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت 5 مستشفيات على اعتماد جهار GAHAR، منها مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية، والمجمع الطبي بالسويس، وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، كما أن اللجنة وافقت كذلك على منح الاعتماد المبدئي لـ6 وحدات طب أسرة بمحافظتي السويس وأسوان.

في سياق متصل، اطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لوحة بيانات قياسية (‏Dashboard‏) على ‏موقعها الإلكتروني، للمنشآت الصحية المعتمدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف توفير إحصاءات ومعلومات رسمية موثقة ‏وشاملة عن المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد، تعزيزا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030‏ كجزء من مشروع التحول الرقمي للهيئة في إطار ضمان الاستخدام ‏الأمثل للتطبيقات التكنولوجية ونظم المعلومات لدعم اتخاذ القرار بالقطاع الصحي، حيث تقدم البيانات المتاحة تحليلات ورؤى توجيهية ‏تسهم في اتخاذ القرارات الفعالة، كما تستهدف تعريف المواطنين بالمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد، إضافة إلى توفير بيانات لمقدمي الخدمات الصحية للاستفادة منها في الاستثمار بقطاع الصحة.

جدير بالذكر، أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

