هل سعر الذهب مناسب حاليا للشراء.. اعرف نصائح مستشار وزير التموين

كتب مدحت وهبة

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ساهم في استقرار سعر الذهب فى الأسواق، كما أن أسعار المعدن الثمين أصبحت مناسبة حاليا لمن يريد اقتناء الذهب، حيث تقرب من السعر العالمي.

وأضاف ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب لـ"اليوم السابع" أنه جار تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المعدن الثمين ومطابقته للمواصفات القياسية ، من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، ولكن أعضاء البنك توقعوا خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي، بينما عدد الأعضاء المصوتين لخفض الفائدة تزايد هذا الاجتماع عن التوقعات الأخيرة مما أثر على الذهب.