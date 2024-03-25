نقيب التطبيقيين يوجه الفرعيات بسرعة صرف المعاشات للأعضاء

كتبت آية دعبس

عقد المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين، تنفيذا لخطته بشأن إعادة هيكلة جميع أقسام النقابة العامة والنقابات الفرعية، وذلك للوصول لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء فقد قام بعقد دورة تنشيطية لجميع أمناء الصندوق للنقابات الفرعية للتطبيقيين على مستوى الجمهورية، وبحضور أعضاء هيئة المكتب للنقابة العامة.

وقام هلال بشرح الخبرات الواجب اتباعها فى التعامل مع البنوك والقيود المحاسبية وتحديث البيانات للحسابات البنكية والبريدية والتدريب على النظم والأكواد والقيود والمعايير المحاسبية المعتمدة، وكذلك استخدام التكنولوجيا المحاسبية لإدارة النقابات الفرعية.

كما وجه نقيب التطبيقيين بسرعة ودقة وانتظام صرف المعاشات للأعضاء، وكذلك سرعة وسهولة تحديث البيانات للأعضاء، موضحا أن هذه الدورة بداية لتفعيل دور النقابات الفرعية، وستتوالى الخطوات فى سبيل رفع شأن النقابة حتى تليق بأعضاء التطبيقيين.