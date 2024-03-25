نتنياهو يلغى زيارة إلى البيت الأبيض بعد امتناع واشنطن عن التصويت بمجلس الأمن

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أعلن مراسل هيئة البث العامة الإسرائيلية، أميشاي شتاين، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى زيارة الوفد الإسرائيلي إلى البيت الأبيض، بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف شتاين - في حسابه على منصة "إكس" " عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي - " على ضوء تغير الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو أن الوفد لن يغادر إلى واشنطن " .

وتراجعت الولايات المتحدة عن موقفها الثابت في مجلس الأمن الذي يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن ، إذ أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أول قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على الحرب الإسرائيلية ضد حماس.

وجاء التصويت النهائي بأغلبية 14 صوتا مؤيدا، مقابل عدم وجود أصوات معارضة وامتناع عضو واحد عن التصويت .. وبعد التصويت، ضج المجلس بالتصفيق.