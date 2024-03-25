اليوم السابع
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مندوب كوريا الجنوبية بمجلس الأمن: يجب تنفيذ قرار وقف إطلاق النار فى غزة الآن

الإثنين، 25 مارس 2024 05:10 م
مندوب كوريا الجنوبية بمجلس الأمن: يجب تنفيذ قرار وقف إطلاق النار فى غزة الآن مندوب كوريا الجنوبية بمجلس الأمن
كتب محمد عبد المجيد

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قال مندوب كوريا الجنوبية بمجلس الأمن، إنه يجب أن يحقق قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة التهدئة على الأرض وحماية أرواح المدنيين، مؤكدا على أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءا من الآن.

وأضاف مندوب كوريا الجنوبية بمجلس الأمن، أنه يمكن البدء بترتيبات للحوار الدبلوماسي من أجل معالجة القضية الفلسطينية.

وكان مجلس الأمن الدولى قد أعتمد قبل قليل، مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.
 







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غزة

الاحتلال الإسرائيلي




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