مندوب الصين: ضغطنا على أمريكا للامتناع عن عرقلة جهود المجلس لوقف إطلاق النار بغزة

كتب محمد عبد المجيد

قال مندوب الصين فى مجلس الأمن قبل قليل، أن مشروع القرار الحالي يعكس توقعات المجتمع الدولى ويحظى بدعم الدول العربية، مؤكدا على أنه تم الضغط على الولايات المتحدة للامتناع عن مواصلة عرقلة جهود المجلس لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأضاف مندوب الصين فى مجلس الأمن، أن وقف إطلاق النار فى شهر رمضان ما هو إلا خطوة أولى وصولا لوقف دائم.

وطالب مندوب الصين فى مجلس الأمن، بسرعة إعادة تمويل كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ونرفض اتهامات إسرائيل بالوكالة.

وكان مجلس الأمن الدولى قد أعتمد قبل قليل، مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

