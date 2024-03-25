اليوم السابع
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مندوب الصين: ضغطنا على أمريكا للامتناع عن عرقلة جهود المجلس لوقف إطلاق النار بغزة

الإثنين، 25 مارس 2024 05:28 م
مندوب الصين: ضغطنا على أمريكا للامتناع عن عرقلة جهود المجلس لوقف إطلاق النار بغزة مندوب الصين فى مجلس الأمن
كتب محمد عبد المجيد

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قال مندوب الصين فى مجلس الأمن قبل قليل، أن مشروع القرار الحالي يعكس توقعات المجتمع الدولى ويحظى بدعم الدول العربية، مؤكدا على أنه تم الضغط على الولايات المتحدة للامتناع عن مواصلة عرقلة جهود المجلس لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأضاف مندوب الصين فى مجلس الأمن، أن وقف إطلاق النار فى شهر رمضان ما هو إلا خطوة أولى وصولا لوقف دائم.

وطالب مندوب الصين فى مجلس الأمن، بسرعة إعادة تمويل كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ونرفض اتهامات إسرائيل بالوكالة.

وكان مجلس الأمن الدولى قد أعتمد قبل قليل، مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.
 







مجلس الامن

وقف اطلاق النار

قطاع غزة

غزة

الاحتلال الإسرائيلي




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