مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: قرار وقف إطلاق يهدف إلى تخفيف معاناة سكان غزة

كتب محمد عبد المجيد

قال مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، أن اعتماد قرار وقف إطلاق يهدف إلى تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، مضيفة: "نتقدم باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، مؤكدة على أن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية وتلقي المساعدات.

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة تدعم الأهداف الأساسية لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة،

وكان مجلس الأمن الدولى قد أعتمد قبل قليل، مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

