معرض أهلا رمضان بالبدرشين يطرح ملابس وأحذية وكحك..والسعر على أد الإيد

كتبت - مرام محمد

يطرح معرض "أهلًا رمضان" في شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، ملابس وأحذية وكعك وبسكويت بأسعار مخفضة مقارنة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وجاءت أسعار الملابس النسائية داخل المعرض، على النحو الآتي: بناطيل قماش بـ150 جنيهًا، أي بنطلون قطن بـ100 جنيه، التنانير يتراوح سعرها ما بين 170 جنيهًا و200 جنيه، البلوزات يتراوح سعرها ما بين 180 جنيهًا و220 جنيهًا.

ويطرح المعرض الأحذية بمختلف أنواعها وموديلاتها بالأسعار الآتية: أي كوتشي أطفالي بـ120 جنيهًا، أي كوتشي نسائي بـ150 جنيهًا، الكوتشيات الشبابي يتراوح سعرها ما بين 170 و300 جنيه.

ويقدم المعرض عرضًا خاصًا على كعك العيد، وذلك ضمن عروضه التي يقدمها على مختلف المنتجات والسلع الغذائية الأساسية كالأرز والزيت والسكر، حيث يطرح كيلو الكعك أو البسكويت أو البديفور أو الغريبة بـ95 جنيهًا.



الأحذية



الملابس النسائية داخل المعرض



الملابس النسائية



الملابس داخل المعرض