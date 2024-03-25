اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 07:04 م
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مطبخ مفتوح في الشوارع والبيوت في حفل إفطار المطرية..فيديو

الإثنين، 25 مارس 2024 05:34 م
مطبخ مفتوح في الشوارع والبيوت في حفل إفطار المطرية..فيديو حفل المطرية
كتب محمد فتحى - محمود رضا الزاملى

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" حجم الاستعدادات القائمة لأكبر حفل إفطار سنوي في مصر يجريه أهالي المطرية بعزبة حمادة والذي يستقبل هذا العام أكثر من 10 آلاف صائم، بالإضافة إلى تفاصيل المطبخ الذي يشمل مجموعة مختلفة من الأطعمة.

 

وشهدت الاستعدادات توزيع الأطعمة وفقا لنوعيتها بين الفواكه والعصائر والحلويات والتعبئة والتغليف.

وفي كل عام تتجدد ملحمة مائدة إفطار المطرية التي تعكس أجمل ما في رمضان في مصر، حيث يتعاون أهالي عزبة حمادة في المطرية من سيدات ورجال لإعداد وجبات الإفطار للمنطقة كلها في أطول مائدة رمضانية بلغ طولها في العام الماضي 50 مترًا وحظت بتغطية إعلامية واسعة محليًا وعالميًا بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات الدولية، فكان من أبرز ضيوفها العام الماضي سفير كوريا الجنوبية في مصر.

ومن المقرر أن تقوم السيدات هذا العام بتجهيز ألف كيلو من المحشي، كما من المقرر أن تقام فقرات فنية متنوعة بحفل الإفطار.







حفل المطرية

فطار المطرية

إفطار جماعى المطرية




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