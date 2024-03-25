اليوم السابع
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مصر تنفذ أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على غزة.. فيديو

الإثنين، 25 مارس 2024 02:30 م
مصر تنفذ أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على غزة.. فيديو القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كل الهيئات الأممية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها سكان قطاع غزة، استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية على مدار يومى 24-25 مارس 2024 فى تنفيذ أعمال الإسقاط الجوى من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.

 

كما شاركت طائرات النقل المصرية نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى التحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة فى ظل الظروف الحرجة التى يواجها الشعب الفلسطينى الشقيق جراء الحرب المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالى .







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غزه




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